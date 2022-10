Polícia Civil recupera tv que foi motivação de homicídio em Nossa Senhora da Glória

Equipe de investigação de Nossa Senhora da Glória, apurando as denúncias efetuadas, apreendeu uma televisão marca Samsung de 32 polegadas em poder de uma mulher, no Bairro COHAB, em Nossa Senhora da Glória.

O fato chama a atenção pois, no dia 12/07/2022, Manoel Márcio Reis dos Santos, conhecido como Gato Preto, teria furtado objetos pessoais, incluindo a televisão citada. A pessoa lesada foi então a procura de Manoel Márcio para reaver os objetos, quando houve uma discussão que acabou na morte de Manoel Márcio a golpes de facão. Todo o relatado já foi apurado e encaminhado à Justiça, restando como último fato a apreensão do televisor que foi motivo do morte.

A Polícia Civil pede que à população que denuncie quaisquer crimes através do número 181.