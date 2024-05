Nessa segunda-feira, 13, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, resgatou um filhote de raposa em um condomínio fechado no município sergipano.

De acordo com as infornações policiais, os agentes foram chamados após o chamado dos moradores. A partir disso, o animal foi imobilizado, para a sua segurança, e levado a uma reserva ambiental existente no município.

A Polícia Civil reforça a sua disponibilidade no resgate de animais silvestres ou exóticos. Os chamados podem ser feito por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.