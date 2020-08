Polícia Civil retoma atendimento presencial para registro de boletins de ocorrências

A Polícia Civil retomou os atendimentos presenciais para o registro presencial de boletins de ocorrências nas delegacias de Sergipe. A exceção é para os casos que envolvem fatos não criminosos, como perda ou extravio de documentos. Nessas situações, o registo continua sendo feito exclusivamente pela Delegacia Virtual – portalcidadao.ssp.se.gov.br/DelegaciaVirtual

A retomada do atendimento presencial para as ocorrências que não envolvem casos graves foi autorizada pela portaria nº 13, de 14 de agosto de 2020, que leva em consideração a mudança de fase do Plano de Retomada, do Governo do Estado. Nos casos de perda ou extravio de documentos de pessoas que residem fora do estado, o registro do boletim de ocorrência poderá ser feito presencialmente, exclusivamente, na Delegacia de Turismo (Detur), localizada na Orla de Atalaia.

Na portaria, o delegado-geral, Thiago Leandro, reitera que, mesmo com a reabertura das delegacias, continuam sendo adotadas todas as medidas necessárias ao enfrentamento à pandemia da Covid-19.

A delegada Rosana Freitas, coordenadora das delegacias da capital (Copcal), ressaltou que as atividades nas delegacias não foram suspensas por completo, mas precisaram ser adequadas ao isolamento social.

“Em que pese as delegacias não tenham parado durante o período mais crítico da pandemia, nós tivemos algumas atividades suspensas. Agora, nos adequando a esse plano de retomada, estamos retomando algumas atividades como por exemplo os registros de boletins de ocorrência presenciais”, detalhou.

O registro on-line dos boletins de ocorrência continuam valendo, conforme complementou Rosana Freitas. “Então a população vai ter duas opções: tanto registrar na delegacia mais próxima da sua casa, como registrar através da Delegacia Virtual, que continuará aberta às diversas possibilidades oferecidas durante a pandemia, uma vez que devemos continuar com todos os cuidados de isolamento social”, salientou.

O controle da quantidade de pessoas para evitar aglomerações, a manutenção do distanciamento, assim como da ventilação dos ambientes e o não compartilhamento de objetos de uso pessoal, seguem sendo mantidos nas unidades policiais.

Investigações

Com a retomada do atendimento presencial nas delegacias, a Polícia Civil também irá ampliar a continuidade das investigações. “Estamos dando continuidade às investigações, buscando ampliar algumas que estavam suspensas, já que durante a pandemia estávamos priorizando as investigações de crimes mais graves e violentos. Agora todas as investigações estão sendo retomadas, mas logicamente respeitando um fluxo menos intenso nas delegacias, para também não colocar em risco o policial e a população”, pontuou.

Fonte: SSP Sergipe.