Polícia cumpre mandado de prisão definitiva por roubo em Santana do São Francisco

A Polícia Civil de Santana do São Francisco, com apoio da Polícia Militar, cumpriu o mandado de prisão definitiva de Alex Valadão Costa. Ele foi condenado pela Justiça em decorrência do crime de roubo majorado a ônibus, na cidade de Aracaju, no ano de 2010. A prisão ocorreu na tarde dessa terça-feira (3).

De acordo com as investigações, Alex Valadão Costa estava morando na cidade de Santana de São Francisco. Após uma denúncia da ex-companheira sobre a prática do crime de violência doméstica, a Polícia Civil encontrou o mandado de prisão em aberto. Ele foi preso e já encontra-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e a prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.