Polícia diz que adolescente de 13 anos foi estuprada antes de morrer

A Polícia Civil informa que foi registrado o homicídio de uma adolescente de 13 anos no povoado Colônia Sergipe, na Zona Rural de Indiaroba. O caso ocorreu durante a noite desse domingo, 19.

Segundo as informações preliminares, a vítima foi morta com golpes de faca no interior de sua residência. O suspeito teria invadido a residência no momento em que a vítima estaria sozinha com o irmão de cinco anos.

A Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e fizeram as perícias e o recolhimento do corpo. Até o momento, o suspeito ainda não foi localizado. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo 181.