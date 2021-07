Policia do Ceará explica por que DJ Ivis não foi preso

O paraibano DJ Ivis é investigado pela Polícia Civil do Ceará por lesão corporal e violência doméstica após uma denúncia feita pela esposa Pamella Holanda. O músico negou as acusações e responde em liberdade.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um inquérito policial foi instaurado “para investigar uma ocorrência de lesão corporal no âmbito de violência doméstica registrado, no último dia 3 deste mês, no município de Eusébio – Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Estado”.

A Polícia Civil informou que não foi possível efetuar o flagrante, pois as agressões ocorreram no dia 1º, mas Pamella só registrou o caso em 3 de julho.

Com informações do Metropoles