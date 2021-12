Polícia investiga tentativa de estupro em hospital de Aracaju

O suspeito é um policial penal que trabalhava na vigilância do local no momento da ocorrência.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar uma tentativa de estupro contra uma acompanhante de paciente do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). O suspeito é um policial penal que trabalhava na vigilância do hospital no momento da ocorrência, em Aracaju.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) nesta terça-feira (7). O crime teria ocorrido na madrugada do dia 8 de novembro.

Vítima e suspeito já foram ouvidas no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

