Equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam 400 trouxinhas de maconha na Zona Norte da capital. A ação aconteceu nesse sábado (16).

Durante rondas ostensivas, os policiais receberam a denúncia de que um homem estava realizando tráfico de drogas no Bairro Santos Dumont. Ainda de acordo com as informações, para disfarçar o ato ilícito, o suspeito enterrava parte dos entorpecentes na areia lavada de um material de construção.

A equipe do regimento foi até o local, mas não localizou o suspeito. No entanto, após verificarem o morro de areia indicado pela denúncia, os agentes encontraram 400 papelotes de maconha. A droga estava enterrada e envolvida por papel alumínio.

O material ilícito foi apreendido e encaminhado à delegacia responsável pelas investigações.