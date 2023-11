No último sábado, 25, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam mais de seis de quilos de drogas no Bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. O suspeito fugiu ao notar a presença policial.

Segundo informações, os policiais realizavam patrulhamento, e suspeitaram de um homem que segurava uma sacola. Ainda segundo os militares, assim que ele percebeu a presença da equipe, jogou a sacola e correu para um matagal da região.

Na ação, os PMs realizaram buscas para localizá-lo, porém sem êxito. Uma balança de precisão e 6,5 kg de maconha foram apreendidos.

Por fim, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM/SE