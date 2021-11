Polícia Militar apreende animais vítimas de maus-tratos no José Conrado de Araújo

- Advertisement -

No início da tarde da segunda-feira (1º), militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) apreenderam vários galos usados em rinhas no Bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju.

A equipe Arara 01 foi acionada pelo Ciosp 190, para verificar uma possível rinha de galo, que estaria acontecendo em uma residência. No local, o proprietário da casa autorizou a entrada dos policiais, que constataram a existência de vários galos da raça Mura, usados para brigar uns com os outros em rinhas, e dois deles apresentavam ferimentos com sangramento, sinalizando que os animais teriam participado de um combate recente.

O proprietário dos animais informou aos militares que havia colocados os galos “para dar um treino” e que obtém renda com a venda dos animais. Diante do flagrante de crime ambiental de maus-tratos a animais, todos as aves foram apreendidas. O homem foi autuado e irá responder no Juizado Especial Criminal de Aracaju.

Fonte: Ascom/PMSE