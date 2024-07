Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) apreenderam uma arma de fogo e prenderam um homem por porte ilegal. O fato aconteceu na última segunda-feira, 08, em Aracaju.

Policiais do BPTur foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação do sossego alheio. Mas ao chegar ao local indicado não encontraram nenhum indício do que foi denunciado.

No entanto, a equipe abordou um grupo de pessoas que estavam causando tumulto em um bar. Durante a busca pessoal, um homem foi flagrado com uma arma de fogo, do tipo revólver, de calibre .36, com seis munições.

Diante do flagrante, o suspeito foi levado para delegacia local a fim de que as medidas legais fossem adotadas.

Fonte: Ascom PM/SE