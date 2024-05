Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas, na Zona Sul de Aracaju. O caso aconteceu nessa quarta-feira, 15.

Segundo as informações policiais, os militares realizavam patrulhamento ostensivo, pela rua Maria Rezende Machado, na Coroa do Meio, quando se depararam com um grupo de pessoas em atitude suspeita.

À medida que a equipe se aproximava para a verificação da situação, os homens fugiram por uma viela, ficando no local, apenas uma pessoa com deficiência.

Diante da ação, os policiais realizaram a busca pessoal no cadeirante e, sob sua posse, encontraram maconha e dinheiro em espécie. O suspeito, que alegou ter a droga para consumo, possuía também substância ilícita do tipo haxixe, sacolas de acondicionamento para entorpecente, uma caderneta de anotações, munições e um revólver com a numeração suprimida.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE