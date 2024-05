Policiais da Força Tática do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) apreenderam 62 embalagens de crack no município de Itabaianinha. A ação aconteceu nessa quarta-feira, 15, e resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico ilícito de drogas.

De acordo com as informações policiais, a equipe do 11º BPM realizava patrulhamento de rotina quando visualizou um homem conduzindo uma motocicleta sem o capacete.

Diante da situação, os militares deram voz de parada ao condutor que, além de não obedecer, passou a realizar manobras arriscadas para fugir da abordagem policial

Apesar disso, o motociclista foi interceptado e submetido à revista pessoal. Durante o procedimento de abordagem, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo 62 pedras de crack, dentro da roupa do suspeito.

Após o flagrante, o homem foi encaminhado à delegacia por suspeita de tráfico ilícito de drogas.

Fonte: Ascom PM/SE