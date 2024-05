Em mais uma ação contra o tráfico de drogas, militares do Batalhão de Choque (BPChoque) apreenderam entorpecentes durante operação deflagrada no bairro 18 do Forte, na Zona Norte de Aracaju. A ação policial ocorreu na noite dessa quinta-feira, 16.

De acordo com as informações policiais, os militares identificaram um ponto de venda de drogas na localidade. Como resultado da ação policial, maconha, crack e cocaína prontos para comercialização foram apreendidos.

Ainda durante a ação policial, o suspeito aproveitou a presença de familiares no local e conseguiu fugir do cerco policial. As buscas irão ter continuidade para chegar à localização do suspeito do tráfico de drogas na localidade.

Os entorpecentes apreendidos pelo BPChoque no bairro 18 do Forte foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, que irá investigar o caso.