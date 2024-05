Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam drogas e prenderam um homem por tráfico, na região Central da capital. O fato ocorreu nessa quinta-feira, 23.

Segundo informaçõs policiais, a equipe realizava patrulhamento ostensivo, pela praça da Catedral, quando foi informada, por populares, de que um homem estava vendendo drogas nas imediações.

Com base nas informações, os militares identificaram uma pessoa com características similares às denunciadas. O suspeito estava no meio da praça.

Ao notar a presença policial, ele tentou desfazer-se de um vaso plástico, mas foi interceptado pelos militares, que deram voz de parada e o abordaram.

Durante a busca pessoal, sob posse do suspeito, os militares encontraram 47 pedras de crack, 12 sacos plásticos contendo cocaína e dinheiro em espécie.

Diante do flagrante, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE