Polícia Militar apreende drogas em Canindé de São Francisco

Uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), nessa quarta-feira (9), apreendeu 63 pedras de crack e 14 trouxas de maconha no Bairro Olaria, em Canindé de São Francisco, no Alto Sertão sergipano.

Segundo as informações policiais, quando realizavam policiamento ostensivo e preventivo na região, os militares perceberam dois jovens em atitude suspeita entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua 2.

Ao notar a presença policial, eles fugiram e jogaram 63 pedras de crack e 14 trouxas de maconha. A equipe realizou várias diligências, porém os suspeitos não foram encontrados.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Canindé de São Francisco.

Fonte: Ascom PM/SE