Polícia Militar apreende espingarda em Nossa Senhora da Glória

Na noite dessa terça-feira, 27, a Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreendeu uma arma de fogo do tipo espingarda, após denúncia de violência doméstica, no Município de Nossa Senhora da Glória.

Os militares foram acionados para atender uma ocorrência pela Lei Maria da Penha, no Povoado Cachoeira 1. Ao chegarem no endereço citado, depararam-se com a denunciante, que alegou ter sido ameaçada por seu companheiro.

Ao notar a presença da viatura policial, o suposto autor fugiu do local, mas a equipe, após informação repassada pela vítima e com o seu devido consentimento, adentrou à residência, onde encontrou uma espingarda.

A arma de fogo foi apreendida e encaminhada à Delegacia Regional, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM