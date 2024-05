Durante patrulhamento no Loteamento Santa Cecilia, município de Nossa Senhora do Socorro, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam 5,3kg de cocaína. A apreensão ocorreu nessa quinta-feira, 23.

Segundo as informações policiais, a droga estava dividida em cinco tabletes, que foram encontrados após denúncia de um morador da região. O denunciante alertou os policiais sobre uma movimentação suspeita em um terreno local.

Diante das informações, os militares iniciaram as buscas no terreno e localizaram a cocaína que estava enterrada dentro de um balde, em uma área recém escavada. Nenhum suspeito foi localizado no momento da apreensão.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE