Polícia Militar apreende mais de R$ 1,2 milhão em caminhão , em Glória

Durante bloqueio policial na rodovia SE-230, policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) localizaram mais de R$ 1,2 milhão, que estava escondido em duas caixas dentro do baú de um caminhão. O caso ocorreu no final da manhã desse domingo, 18, em Nossa Senhora da Glória.

De acordo com as informações policiais, o motorista disse que o dinheiro teria sido fruto da venda de uma carga de cigarros na cidade de Caruaru (PE), e que estaria levando o valor para Itabaiana. O objetivo, segundo o suspeito, era o de comprar dois caminhões para concretizar a lavagem do dinheiro. O valor total localizado no veículo foi de R$ 1.204.657.

Diante do flagrante, o suspeito e o dinheiro apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, onde foi lavrado o procedimento cabível ao caso. Após feito o flagrante, devido ao grande valor apreendido, foi montada uma operação de escolta até Aracaju.

SSP