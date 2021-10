Polícia Militar apreende pistola 9mm com 6 munições em Umbaúba

- Advertisement -

O Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) apreendeu uma pistola Taurus modelo 9mm e um carregador com seis munições intactas na BR 101, no município de Umbaúba, na noite de sexta-feira,22.

A equipe Cacará 02 fazia patrulhamento de costume quando foi informada por populares que um homem estaria visivelmente armado no estacionamento do Posto Reforço 02. Os militares foram prontamente ao local e, de acordo com as características passadas, identificaram o suspeito e fizeram a abordagem.

No momento da revista, ele portava uma arma de fogo em um coldre em sua cintura, e declarou ter a documentação de posse da arma.

No entanto, por não ter autorização para portar a arma, como fazia no momento, a arma foi apreendida e o suspeito conduzido à Delegacia de Estância, e irá responder por porte ilegal de arma de fogo.