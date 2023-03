Polícia Militar apreende quase 10kg de maconha em avenida da saída de Aracaju

Equipe do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) apreendeu quase 10kg de maconha durante ação policial que ocorreu nessa terça-feira (7), na região da avenida Lauro Porto, entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Além da apreensão dos entorpecentes, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as informações policiais, a equipe fazia rondas de rotina pela localidade quando os policiais visualizaram um veículo de modelo Punto, de cor cinza. O condutor do veículo fez uma manobra brusca e parou no canteiro da avenida.

Diante da situação, os policiais iniciaram o procedimento de abordagem e identificaram o comportamento suspeito do condutor, além do odor característico do material entorpecente.

Assim, no procedimento policial, os militares verificaram que havia compras e uma caixa no banco traseiro do veículo. Ao ser aberto, os policiais encontraram vários tabletes contendo a substância semelhante à maconha. Ao todo, os policiais apreenderam 9,9kg de maconha.

Diante do flagrante, o condutor do veículo alegou aos policiais que teria sido contratado para levar algumas compras. O condutor do veículo e os entorpecentes foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc), onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.