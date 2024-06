Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir e efetuou um disparo de arma de fogo





No final da noite desse domingo (16), equipes da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) apreenderam um revólver calibre 32, na cidade de Canindé de São Francisco, Alto Sertão sergipano. O armamento estava com um homem que circulava no Bairro Olaria. O suspeito foi denunciado por moradores locais.

Após a denúncia, as equipes da Força Tática localizaram o suspeito caminhando em via pública. Ao perceber a aproximação das viaturas policiais, ele tentou fugir e efetuou um disparo de arma de fogo.

Em fuga, o suspeito invadiu um imóvel. Ele não se rendeu e insistiu em desobedecer a ordem de parada, pulando muros e acessando o telhado, de onde fez um novo disparo contra os policiais.

Durante a ação, o suspeito acabou caindo do telhado. Mesmo ferido, ele surpreendeu os militares com um terceiro tiro, forçando uma nova intervenção da Polícia Militar, a fim de assegurar a integridade dos militares.

Cessada a investida contra os militares e confirmado que o suspeito estava ferido, as equipes do 4º BPM prestaram socorro, conduzindo-o ao hospital local, onde foi realizado o atendimento pela equipe médica de plantão.

A arma utilizada contra a equipe policial, um revolver calibre 32, com três munições deflagradas e intactas, foi entregue na Delegacia Regional, onde a ocorrência foi devidamente registrada.



Fonte: Ascom PM/SE