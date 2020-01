Polícia Militar apreende veículo com baterias retiradas de torres de telefonia em Ribeirópolis

Militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) localizaram um veículo com diversas baterias retiradas de torres de telefonia, além de materiais utilizados no arrombamento dos locais onde os equipamentos estavam instalados. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira, 28, em Ribeirópolis.









De acordo com os policiais, a equipe da 3ª Companhia foi acionada por moradores que ouviram barulhos indicando uma tentativa de arrombamento. Os militares foram até o local e visualizou um veículo de portas abertas ao lado da torre, Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram por um terreno baldio.

Os policiais lotados em Moita Bonita foram acionados para auxiliar na captura dos suspeitos, que ainda encontram-se foragidos. No veículo, utilizado para a prática do crime, foram encontradas diversas baterias subtraídas das torres; além de materiais utilizados no arrombamento.

Os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Ribeirópolis, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis ao caso.

SSP Sergipe