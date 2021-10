Polícia Militar apreende veículo com restrição de roubo em Monte Alegre

- Advertisement -

Neste domingo, 17, a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga prendeu dois homens e apreendeu uma motocicleta com restrição roubo e furto no Povoado Tabuleiro, em Monte Alegre.

Os militares faziam patrulhamento ostensivo na zona rural do município, quando a equipe Cascavel 03 visualizou dois indivíduos transitando em uma motocicleta, em atitude suspeita, e decidiu abordar.

Durante o procedimento de busca pessoal e consulta veicular, constataram que a placa de identificação afixada na motocicleta pertencia a outro veículo, e as numerações do chassi e do motor estavam raspadas, só sendo possível concluir a consulta através da gravação do chassi em uma tarjeta localizada na motocicleta, o que possibilitou descobrir que se tratava de uma Honda CG 150 Fan, preta, ano 2011, de placa EHU-4291, oriunda de São Paulo/SP, que havia sido roubada na cidade de Itabaiana, em 24/03/2021. O condutor e o passageiro não souberam informar sobre a procedência do veículo.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e os suspeitos presos e conduzidos à Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória, a fim de que fossem lavrados os procedimentos legais cabíveis.