A Polícia Militar de Sergipe conduziu, nesta terça-feira (1), a ação judicial de reintegração de posse do Sítio São Cristóvão, localizado na Praia do Robalo, na Zona de Expansão da capital.

As ações para o cumprimento da determinação, oriunda da 9ª Vara Cível de Aracaju, tiveram início em setembro de 2024, quando a Polícia Militar passou a dialogar com os ocupantes do terreno, com a finalidade de garantir um processo pacífico e ordenado.

“Durante esse período, trabalhamos com a negociação e o diálogo, visando um processo pacífico e ordenado, sempre mostrando a melhor solução para todas as partes envolvidas”, informou o tenente Marcel, integrante do Gabinete de Gestão de Crises e Conflitos (GGCC) da Corporação.

O oficial explicou, ainda, que “os ocupantes foram comunicados com antecedência sobre o cumprimento da ordem judicial, assegurando transparência e alinhamento às normas de Direitos Humanos”.

Após diversas visitas técnicas e notificações prévias, o cumprimento da reintegração foi efetivado com o apoio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e de unidades especializadas como o Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Polícia Radiopatrulha e Regimento de Polícia Montada.

“A operação reforça o compromisso da PMSE com a segurança pública do Estado, a legalidade e a preservação da ordem social, sempre priorizando a prevenção de conflitos”, esclareceu a comandante da operação, tenente-coronel Andréa Santana.

No fim da manhã, a Polícia Militar finalizou a reintegração de posse pacificamente, resultado de um diálogo favorável em busca de soluções para os conflitos, evitando o uso da tropa e obedecendo à decisão judicial.

Das 15 famílias que ocupavam a área do sítio de forma irregular, apenas duas estavam em situação de vulnerabilidade e foram acolhidas pela Secretaria de Assistência Social do município de Aracaju.

