Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Poço Redondo

No início da tarde desta segunda-feira, 21, policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) cumpriram um mandado de prisão em desfavor de um homem no Assentamento Barra da Onça, no município de Poço Redondo. Uma espingarda foi apreendida na ação policial.

As equipes Tático 41 e Canário 12 foram informadas que um homem com mandado de prisão em aberto estaria em uma propriedade rural da cidade, e foram imediatamente ao endereço informado.

Chegando ao local, avistaram duas residências com algumas pessoas nos fundos da propriedade. Eram os familiares do suspeito, que correu para dentro de uma das casas, mas foi detido pelos policiais, que encontraram em um dos quartos da residência uma arma, possivelmente usada no crime pelo qual o suspeito responde. A espingarda estava escondida num canto do cômodo, encoberta por uma rede, mas logo foi notada pelos militares.

Segundo a proprietária da casa, a arma pertencia ao seu companheiro, que estava trabalhando fora, “nas firmas”.

Fonte: Ascom PM/SE