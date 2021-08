Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Poço Redondo

Nessa quarta-feira (18), policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM) efetuaram a prisão de um homem de 21 anos, com mandado de prisão em aberto, na cidade de Poço Redondo, região do Alto Sertão sergipano.

Segundo relato policial, a guarnição realizava o patrulhamento preventivo, momento em que foi informada sobre um foragido da justiça que estava numa barbearia da cidade. A guarnição foi ao local, confirmou a denúncia e prendeu o suspeito.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Canindé de São Francisco, para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE