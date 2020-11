Polícia Militar de Ribeirópolis prende em flagrante suspeito de homicídio

Polícia Militar de Ribeirópolis prendeu, na última quarta-feira, 18, próximo à Praça do Cruzeiro, também em Ribeirópolis, Giliarde Nascimento Passos, suspeito pelo crime de homicídio contra Antônio Lisboa, 84 anos.

Na ocasião, as forças policiais foram acionadas e iniciaram diligências para capturar Giliarde. A Polícia Militar conseguiu prender o homem sob posse de uma faca peixeira.

Diante da constatação e, de acordo com as investigações, o delegado Gregorio Bezerra afirma que a causa do crime foi um motivo fútil.

Giliarde foi preso em flagrante delito e se encontra à disposição da Justiça.

SSP