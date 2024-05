Trabalho conjunto entre Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem suspeito de tentativa de homicídio, em Nossa Senhora da Glória, nessa segunda-feira (27).

O Batalhão de Polícia de Caatinga recebeu informações de que um homem, alvejado por arma de fogo, havia dado entrada em um hospital na região; e que o suposto autor dos disparos estava nas proximidades tentando consumar o homicídio.

Imediatamente, a equipe da PM se deslocou até o hospital onde já se encontrava uma equipe da Polícia Civil Regional, assim os policiais se dividiram e começaram a busca do suspeito.

Após intenso trabalho, os policias conseguiram prender o homem suspeito, o qual confessou ter tentado contra a vida do outro homem motivado pela pendência de uma dívida no valor de R$500. Além disso, com o suspeito foram encontradas substância análoga à maconha e um revólver.

Diante dos fatos, o caso foi conduzido a Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.