Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) e da Delegacia Regional de Itabaiana deflagraram uma ação conjunta com o objetivo de cumprir mandado de prisão e desarticular esquema de tráfico de drogas. O fato aconteceu nessa quinta-feira, 6, no município de Itabaiana.

Ao chegar para cumprimento da ordem judicial, os policiais identificaram dois homens em frente a uma residência. Um dos suspeitos, alvo da decisão judicial, resistiu à abordagem com um revólver e disparou contra os policiais.

Em confronto, o suspeito acabou sendo atingido, foi socorrido e levado ao hospital local. Porém, houve agravamento do quadro de sáude, e o óbito foi constatado pela equipe médica.

O outro homem aparentou estar armado e tentou fugir do local. Ele foi alcançado e preso. O suspeito foi flagrado com entorpecentes.

O caso foi encaminhado à Delegacia local para adoção das medidas cabíveis, bem como foram apresentadas cerca de 1kg de substância semelhante à cocaína.

Fonte: Ascom PM/SE