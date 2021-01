Polícia Militar encerra festa clandestina em Graccho Cardoso

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento em Área de Caatinga (Ciopac) e do 10° Batalhão de Polícia Militar (10° BPM) encerraram uma festa clandestina em uma fazenda na cidade de Graccho Cardoso. O caso ocorreu na manhã deste domingo, 10, e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória.

De acordo com o comandante do policiamento militar do interior, coronel Fábio Rollemberg, as equipes receberam a informação de que estaria ocorrendo uma festa de “pega de boi”. Ao chegarem no local, os policiais verificaram a aglomeração de pessoas, sem distanciamento e sem uso de máscaras.

“Foi passada a informação de um evento com previsão de 3 mil pessoas em um povoado de Graccho Cardoso. Acionamos o Ciopac e o 10° BPM para checar a informação. No local, foi constatada a veracidade. Era um evento que estava tocando paredão, mas havia a previsão de três atrações que se apresentariam após o final da ‘pega de boi’ no mato”, detalhou.

Informações e denúncias sobre ações em desconformidade com as determinações para redução dos riscos de contágio pela Covid-19 podem ser repassadas através do 190, da Polícia Militar; e do 181, da Polícia Civil.

SSP