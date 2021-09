Polícia Militar entrega três novas viaturas para reforçar o policiamento no Sertão Sergipano

- Advertisement -

Na manhã desta terça-feira, 14, a Polícia Militar de Sergipe realizou a entrega de três novas viaturas que reforçarão o policiamento no Sertão do estado.

Os veículos serão destinados à 3°Companhia do 4° Batalhão de Polcia Militar (4°BPM), com sede na cidade de Monte Alegre, e também à Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac).

“Estamos recebendo essas duas caminhonetes novas, ideais para o terreno onde atuamos por conta da altura do veículo, além da questão da capacidade de conduzir motocicletas e pessoas de forma mais rápida, em resumo, um excelente veículo que chegou em boa hora para o policiamento ostensivo e de repressão no Sertão do estado de Sergipe”, acrescentou o cabo S. Silva lotado na Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac).

Fonte: Ascom PM