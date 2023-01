Polícia Militar firma parceria com a Secretaria do Esporte para segurança de jogos na Arena Batistão

A parceria entre o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e a Polícia Militar resultará em mais segurança para os jogos realizados na Arena Batistão. A partir de fevereiro, câmeras de monitoramento com reconhecimento facial serão instaladas no estádio para oferecer mais segurança aos torcedores em dias de jogos.

As 12 novas câmeras com reconhecimento facial e drones já estão sendo testados nos últimos jogos do Campeonato Sergipano de Futebol. Atualmente, o Batistão possui câmeras e uma sala de monitoramento, que reforçam a segurança dos eventos esportivos.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, acredita que essa parceria para o fortalecimento do sistema de segurança beneficiará a população e o esporte sergipano. “Sempre contamos com o efetivo da Polícia Militar nos jogos realizados em praças esportivas de Sergipe. Na Arena Batistão, o projeto para modernizar o sistema de videomonitoramento vai auxiliar esse trabalho realizado pela polícia e resultar em benefícios para a população e para o esporte sergipano. Estádio é ambiente de diversão, lazer, esporte, família e segurança”, afirma.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

O presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, afirma que a modernização das câmeras trará mais segurança ao estádio. “Essa parceria vai garantir segurança aos frequentadores do Batistão, antes, durante e depois das partidas. As novas câmeras começam a funcionar o mais breve possível, já atingindo os jogos do Campeonato Sergipano. Será um instrumento a mais para a Polícia Militar e para garantir mais segurança”, diz o presidente.

Para o chefe da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar, coronel Eduardo Brandão, o novo sistema de monitoramento será eficiente para a promoção da segurança nos estádios. “A secretária Mariana tinha nos solicitado um levantamento com medidas para melhorar a segurança nas praças esportivas de Sergipe. Nós apresentamos essas câmeras de videomonitoramento com reconhecimento facial, que já vêm sendo usadas em outros estádios pelo país e têm apresentado resultados satisfatórios. Como membro da segurança pública, eu fico feliz em saber que a Secretaria do Esporte e a Federação estão unidas para reforçar a segurança nos dias de jogos”, comemora.

Fonte: Ascom Secretaria de Estado do Esporte e Lazer