Polícia Militar inicia inspeções em ginásios e praças desportivas do agreste sergipano

Na manhã desta quarta-feira, 6, o 3º Batalhão de Polícia Militar iniciou inspeções nos estádios municipais e praças desportivas das cidades de Itabaiana e Frei Paulo, no agreste sergipano. Os locais sediarão jogos oficiais.

Seguindo orientações do comandante do Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Fábio Fonseca Rolemberg, uma comissão de oficiais formada pelo responsável interino do 3º BPM, major Emerson Sousa, pelo capitão Wagno e tenente Correia iniciou as inspeções nos ginásios esportivos municipais e praças desportivas localizadas na área do 3º BPM, que sediarão os jogos oficiais.

Segundo o major Emerson, essas vistorias são fundamentais para que os jogos possam ocorrer com tranquilidade. Ainda de acordo com o oficial, Laudos de Vistorias Técnicas serão confeccionados pela equipe, quando as inspeções forem concluídas. “Trata-se de uma questão de segurança para todos os envolvidos nos jogos, como também a segurança da torcida e da equipe policial que atuará nos eventos”, relatou o major.

Ainda de acordo com o representante do Batalhão, esses laudos têm validade de um ano. Haverá um prazo para que os problemas sejam sanados, caso haja algo em descordo com as normas, a fim de que os jogos aconteçam com a máxima segurança. A segurança dos prédios e locais de saída dos eventos também passam pela avaliação de órgãos como Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil.

Quarta-feira, a inspeção aconteceu no Ginásio Municipal Etelvino Mendonça “ Mendonção”, em Itabaiana. O gestor do estádio, Jailton Izídio dos Santos, acompanhou toda ação. Hoje, quinta-feira, 7, ocorrerá inspeção no Estádio Municipal Jairton Menezes de Mendonça “Titão”, em Frei Paulo. As ações da comissão finalizam na sexta-feira, 8, no Ginásio Canta Galo, em Itabaiana.

Fonte: Ascom PM/SE