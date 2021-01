Polícia Militar localiza homem com arma de fogo em povoado de Nossa Senhora da Glória

Policiais da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) localizaram um suspeito de porte ilegal de arma de fogo na cidade de Nossa Senhora da Glória. O homem foi encontrado após o recebimento de denúncias sobre uma suposta tentativa de homicídio, na manhã dessa quarta-feira, 20.

De acordo com as informações policiais, os militares foram informados sobre uma tentativa de homicídio, que teria ocorrido no povoado Pedra Grande, em Nossa Senhora da Glória. De posse das características do suspeito do suposto crime, que, inclusive, estaria utilizando tornozeleira eletrônica.

Diante das informações, que também mencionaram uma possível localização do suspeito, foram feitas diligências e, ao chegar nas proximidades do local informado, o homem tentou fugir adentrando em uma casa. Foi feito o cerco e dada voz de prisão, mas ele reagiu disparando contra os militares.

O homem foi atingido, socorrido ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O suspeito foi identificado como o suposto autor da tentativa de homicídio. Ele também possuía passagens pela polícia e respondia a processos judiciais.

Com ele, foram encontrados uma arma de fogo – um revólver da marca Taurus, de calibre 32 – com seis munições, sendo duas deflagradas, três percutidas e uma intacta. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Nossa Senhora da Glória, onde foram adotados os demais procedimentos legais cabíveis ao caso.

SSP