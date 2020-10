O 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prendeu um casal por suspeita de tráfico de drogas, nesse sábado, 3, na cidade de Lagarto, na região Centro-Sul.

Os suspeitos foram flagrados transportando uma grande pedra de crack, no Bairro Loyola. De acordo com a equipe do 7º Batalhão, a intenção dos infratores era dividir a droga em pequenas pedras para vender na região.

Os envolvidos foram apresentados na delegacia local.