Polícia Militar prende dois homens em posse de dinheiro falso na capital

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam dois homens que estavam em posse de dinheiro falso na capital sergipana. Ao todo, foram localizados R$ 11,6 mil em notas falsificadas. As detenções ocorreram na noite dessa quinta-feira, 3, nas zonas Norte e Sul da capital. Eles foram conduzidos à Polícia Federal.

De acordo com as informações policiais, os militares faziam rondas pela região da avenida Maracaju, quando visualizaram um homem que demonstrou atitude suspeita com a aproximação policial. Com ele, os agentes encontraram R$ 550 em cédulas falsas.









O suspeito informou que pretendia receber outra quantia de dinheiro falso de um homem que o estava aguardando no bairro Aeroporto. Diante da informação, os policiais seguiram até a localidade mencionada e encontraram o segundo suspeito, que estava com R$ 2 mil falsos, em um ponto de ônibus, na frente do Aeroporto.

Em seguida, ele informou que possuía outras cédulas falsas na própria residência e permitiu a entrada dos policiais. Em casa, ele fez uso de uma chave de fenda para abrir seu aparelho de som, de onde retirou várias outras notas falsas. O suspeito disse ainda que recebeu todas as cédulas falsas pelo Correios, sem especificar o fornecedor.

Diante das circunstâncias, ambos foram conduzidos à sede da Polícia Federal em Sergipe, onde ocorreu a autuação em flagrante pelo crime de moeda falsa. As investigações terão andamento a fim de identificar a possível participação de outras pessoas na ação criminosa.

Fonte: SSP/SE.