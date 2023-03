Polícia Militar prende dupla por suspeita de tráfico de drogas na Zona Oeste de Aracaju

Na tarde dessa terça-feira, 14, policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam dois homens por suspeita de tráfico de drogas no Bairro América, Zona Oeste da capital.

De acordo com as informações policiais, os dois suspeitos receberam voz de prisão em um estabelecimento de limpeza automotiva que era utilizado para comercializar as drogas, na Avenida Brasil.

No local, dois homens foram presos com mais de 500 gramas de crack, cocaína e uma balança de precisão. Ainda na ação, os militares também apreenderam quatro balanças de precisão, cocaína e carregadores, em mais dois endereços.

Os dois homens foram presos, e os materiais foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE