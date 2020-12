Polícia Militar prende em flagrante por tentativa de latrocínio contra idoso em Tobias Barreto

A Polícia Militar prendeu em flagrante Lougas Alves dos Santos pela tentativa de latrocínio de um idoso de 80 anos. O crime foi praticado na manhã desse domingo, 6 de dezembro, no conjunto Santa Rita, em Tobias Barreto. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Tobias Barreto.

De acordo com o delegado Fábio Pimentel, o detido, após ingerir bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes, entrou em diversas casas da localidade com o objetivo de subtrair bens. Na residência do idoso, após levar um perfume, ele o atingiu com diversos golpes na região da cabeça da vítima.

Depois do crime, foram feitas buscas e a Polícia Militar localizou o suspeito na própria residência. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi feito o Auto de Prisão em Flagrante (APF). O idoso foi socorrido ao hospital local e, em seguida, encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

A Polícia Civil também representou à Justiça pela prisão preventiva de Lougas Alves dos Santos, já que ele também é investigado pela prática de um roubo qualificado no ano de 2016, também na cidade de Tobias Barreto. O detido continua à disposição do Poder Judiciário.

SSP