Equipes do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) prenderam um homem que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. A ordem judicial, expedida no estado do Mato Grosso, foi cumprida no município de Nossa Senhora da Glória, nessa quinta-feira, 2.

Os militares do BPCaatinga foram avisados pela Divisão de Inteligência e Planejamento da Polícia Civil (Dipol) de que havia um homem foragido da justiça do Mato Grosso no município sergipano de Nossa Senhora da Glória.

A partir dessa informação, os policiais do Batalhão de Caatinga intensificaram as buscas pelo suspeito, que foi localizado enquanto caminhava pela cidade na companhia de uma mulher.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram a existência do mandado de prisão e encaminharam o homem à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM/SE