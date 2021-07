Polícia Militar prende foragido da justiça em Nossa Senhora da Glória

Policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) realizaram a prisão de um foragido da Justiça de Sergipe, na noite desse domingo, 4, no Povoado Lagoa dos Porcos, zona rural do município de Nossa Senhora da Glória. Contra o suspeito foi localizado um mandado de prisão por associação criminosa e tráfico ilícito de drogas.

Durante patrulhamento na região do Alto Sertão, os policiais perceberam um bar bastante movimentado e decidiram realizar abordagens. Na ocasião, alguns frequentadores tentaram fugir, mas foram contidos. Na ação, os dados pessoais de alguns suspeitos foram checados por meio do sistema de informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nesse momento foi constatado que havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, em desfavor de um dos abordados, identificado pelo apelido de “Claudinho”.

O acusado foi conduzido, juntamente com drogas apreendidas, à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória.

Com informações da PM