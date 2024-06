Militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) prenderam um foragido da Justiça na cidade de Pedrinhas, região Sul de Sergipe. A prisão aconteceu nessa quarta-feira, 5.

Segundo informações policiais, as equipes faziam rondas no município de Pedrinhas, momento em que receberam informações de que um foragido estava em uma residência, no Bairro Novo. Em posse das características, os militares localizaram o homem e constataram a veracidade da denúncia.

Ainda conforme os relatos, o mandado de prisão foi expedido no dia 27 de julho de 2021. Após a prisão, a ocorrência foi encaminhada à delegacia para adoção de medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE