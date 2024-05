Durante patrulhamento no Bairro Siqueira Campos, policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem foragido da Justiça por roubo, furto e adulteração de sinais de identificação de veículo. A ocorrência foi registrada na noite dessa segunda-feira (27), em Aracaju.

A prisão foi realizada com o auxílio de um cidadão, que, ao se deparar com a viatura do BPChoque, denunciou o homem.

No momento da abordagem ao acusado, os militares encontraram três mandados de prisão definitiva em aberto contra ele, todos expedidos pelo Tribunal de Justiça de Sergipe.

Assim, o homem, condenado por roubo, furto e adulteração de sinais de identificação de veículo, foi conduzido à Delegacia Plantonista.

Com informações da Ascom PM/SE