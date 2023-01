Polícia Militar prende homem em flagrante por tráfico de drogas na Zona Sul de Aracaju

Militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas no bairro Atalaia, na Zona Sul de Aracaju. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (4).

De acordo com as informações policiais, a equipe fazia rondas pela Orla de Atalaia quando identificaram uma movimentação suspeita. Um homem, ao perceber a aproximação policial, jogou uma mochila no chão.

Ao realizar o procedimento de buscas, foram encontrados 46 papelotes de substância semelhante ao crack, sete carteiras de cigarro e o valor de R$ 343,60. O suspeito e o material foram encaminhados à delegacia.