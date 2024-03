Militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) prenderam um homem por crime previsto na Lei Maria da Penha, no povoado Pau Ferro, em Maruim. Ele estava sob posse de uma arma branca. A ação policial aconteceu no sábado, 2.

Segundo as informações policiais, a equipe foi acionada, pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

Quando chegaram no local, os militares encontraram o suposto autor com uma faca ‘peixeira’ na mão tentando invadir a casa da vítima. O homem estava com sinais de embriaguez.

Em decorrência do flagrante, os policiais abordaram o suspeito e o desarmaram. Segundo a vítima, ele a agrediu antes da chegada dos policiais.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE