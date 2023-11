A Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prendeu um homem por violência doméstica, no loteamento Alto da Jaqueira, na Zona Norte de Aracaju. Ação ocorreu na noite do último domingo, 5.

A equipe foi acionada, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

Quando chegaram na casa indicada na denúncia, os militares foram recebidos pelos vizinhos, que confirmaram os fatos e acrescentaram que a situação era constante.

A vítima recebeu os policiais com marcas evidentes de lesões corporais.

O suposto agressor também estava na residência e resistiu à prisão, mas foi contido pelos policiais e foi conduzido ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: PM/SE