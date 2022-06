Polícia Militar prende homem por disparo em via pública em Canindé de São Francisco

No último sábado (25), equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM) prenderam um homem que estava efetuando disparos de arma de fogo em via pública, no município de Canindé de São Francisco, região do Alto Sertão sergipano.

Segundo relato policial, a guarnição recebeu uma denúncia de disparo em via pública e, em seguida, dirigiu-se para o local no intuito de averiguar a situação. Assim que localizaram a residência do indivíduo, os militares procuraram pelo suspeito, que recebeu a equipe com sinais visíveis de embriaguez.

Ao relatar a denúncia e perguntar pela arma, o homem admitiu que efetuou disparos na rua e que a arma estava em seu quarto. Ele autorizou que a PM entrasse para apreender o objeto, um espingarda calibre 36 com 14 munições intactas e quatro já deflagradas. Além disso, também foram apreendidas uma lata com espoletas e uma garrafa com pólvora.

O suspeito foi preso e conduzido à delegacia.

Fonte: PM/SE