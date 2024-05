Na noite desse domingo (19), a Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prendeu um homem por embriaguez ao volante, em Itabaiana.

Por volta das 21h, os militares realizavam patrulhamento ostensivo, nas imediações do povoado Carrilho, quando avistaram um veículo na contramão de direção, na iminência de colidir com a viatura.

Em decorrência do ato, os policiais deram voz de parada e realizaram as buscas pessoal e veicular. Durante a abordagem, a equipe constatou sinais de embriaguez no condutor, que foi convidado a realizar o teste do etilômetro.

Após o resulto de 1,03 MG/L, o infrator foi conduzido à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE