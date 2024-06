O flagrante foi realizado no momento em que a equipe policial efetuava o policiamento do evento denominado 17º Casamento do Matuto no Povoado José Felix de Sá.

O suspeito demonstrou nervosismo com a presença dos militares, fato que motivou a abordagem. Após revista detalhada no carro infrator, os policiais encontraram 23 munições e um carregador de pistola no porta luvas. A pistola foi encontrada em seguida, no bagageiro do veículo.

Com a descoberta do armamento, o cidadão apresentou a documentação de registro do armamento em seu nome, porém ele não possuía autorização para portar a arma de fogo.

Diante da irregularidade, o envolvido foi encaminhado à Delegacia Plantonista para adoção das medidas cabíveis.