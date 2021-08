Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Canindé de São Francisco

Na noite desse domingo (15), militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM) efetuaram a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu no município de Canindé de São Francisco, região do Alto Sertão do Estado.

Segundo relato policial, a guarnição foi acionada após receber a informação de que um homem transitava em seu veículo, na Avenida Ananias Fernandez, portando uma arma de fogo. De pronto, a equipe se deslocou até o local, momento em que visualizou o automóvel descrito.

Após dada a ordem de parada, foi iniciado o procedimento de abordagem no veículo, localizando três munições de calibre 38. Ao ser questionado sobre onde estaria a arma, o homem informou que estava na casa da sua mãe.

Diante do relato, a guarnição seguiu até a residência informada e encontrou um revólver calibre 38 com cinco munições. No local, o suspeito disse que andava armado devido a ameaças de morte que ele recebia.

O homem foi conduzido à delegacia para as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE